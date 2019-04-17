رياضة | خاص.. أيمن يونس يدافع عن جروس وكهربا ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أيمن يونس يدافع عن جروس وكهربا ويوجه رسالة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
دافع أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الاسبق، عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة :"الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الفريق المغربي، ونجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية"، مضيفا :"يجب ان نرفع القبعة لجروس، المدير الفني للزمالك فهو مدرب متميز وحقق المطلوب منه بالتأهل الى الدور قبل النهائي بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب والفوز في الاياب بهدف نظيف".
وأضاف :"من الطبيعي ان يدافع جروس، بعد الهدف الذي احرزه ابراهيم حسن..وكان يجب ان يتم الدفع بمحمود عبد العزيز في وقت مبكر، للسيطرة على وسط الملعب".
وتابع :"نتيجة لقاء الذهاب، هى من صعبت مباراة الأمس على الزمالك، حيث اصبح اللاعبين تحت ضغط عصبي، خوفا من يدخل مرماهم هدف، بعد الهدف الذي تم تسجيله".
وعن مستوى كهربا قال :"اللاعب لم يظهر بالمستوى المنتظر منه في المباراتين الماضيتين، يحتاج ان يستعيد تركيزه مرة اخرى وعدم الانشغال بأمور أخرى خارج كرة القدم، والانضباط داخل الملعب"، مؤكدا ان كهربا يبذل مجهود كبير ولكن انتاجه قليل للغاية، وهذا عكس ما كان يفعله في بداية الموسم.
كما حرص، يونس على توجيه رسالة لجماهير الزمالك بعد انتقادهم لمستوى محمد ابراهيم، حيث قال :"سيبوا محمد ابراهيم في حاله، وهو سيستعيد مستواه الفني سريعا..اللاعب يتعرض لضغوطات كبيرة وهو ما يؤثر على ادائه"، مؤكدا ان مستواه يتطور من مباراة لاخرى.