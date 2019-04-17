رياضة | خاص.. أيمن يونس يدافع عن جروس وكهربا ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. أيمن يونس يدافع عن جروس وكهربا ويوجه رسالة لجماهير الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع أيمن يونس، نجم نادي الزمالك الاسبق، عن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وقال أيمن يونس في تصريحات خاصة :"الزمالك قدم مباراة جيدة أمام الفريق المغربي، ونجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة الكونفيدرالية"، مضيفا :"يجب ان نرفع القبعة لجروس، المدير الفني للزمالك فهو مدرب متميز وحقق المطلوب منه بالتأهل الى الدور قبل النهائي بعد تعادله سلبيا في مباراة الذهاب والفوز في الاياب بهدف نظيف".