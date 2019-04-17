رياضة | الحمام يواجه سيدي سالم في مباراة البقاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يواجه سيدي سالم في مباراة البقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجهة نادي الحمام غدأ في الثالثة عصرآ بملعب مركز شباب الحمام فريق سيدي سالم الهابط رسميا للقسم الثالث في إطار مباريات الجولة ال26 والآخيرة للمجموعة الثالثة لدوري الممتاز ب.

يدخل الحمام اللقاء ولا بديل أمامه سوي الفوز للبقاء رسميا بدوري الممتاز ب حيث يحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطتين عن كفر الشيخ الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة وهو ضمن ال4 مراكز التي ستهبط رسميا للقسم الثالث.

وإستعدادا للقاء أختار مصطفي عبده 20 لاعبا للمباراة وسيتم استبعاد لاعبين غدا قبل بداية اللقاء تحسبا لأية ظروف والقائمة تضم: محمود الحضري ، محمد عاطف ، محمد كشك ، كريم راشد ، ضياء مسعود ، بيبو العدل ، حسن علي ، محمد حفظي ، أحمد الدماطي ، وليد إبراهيم ، مؤمن فكري ، مهنا منصور ، محمد عبد الفتاح "تاحا" ، أونية، يايا كونية ، هشام أحمد ، أحمد سمير" الفار " ، محمد السيسي ، أحمد نصر ، محمد شعبان.

يذكر أن مباراة الذهاب والتي أقيمت في كفر الشيخ قد أنتهت بفوز الحمام 1/2.