رياضة | صلاح على رأس قائمة 7 نجوم ينافسون ميسي على الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح على رأس قائمة 7 نجوم ينافسون ميسي على الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة يقترب من خطف الكرة الذهبية هذا العام بعد الأداء الخرافي له مع البارسا في دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت"؛ أن بخروج يوفنتوس وكريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا قد أصبح الطريق ممهداً أمام الأسطورة لتحقيق الكرة الذهبية، خاصة مع الموسم المميز الذي يقدمه الأرجنتيني.

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