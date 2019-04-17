رياضة | صلاح على رأس قائمة 7 نجوم ينافسون ميسي على الكرة الذهبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح على رأس قائمة 7 نجوم ينافسون ميسي على الكرة الذهبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أوضحت صحيفة "سبورت" الاسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة يقترب من خطف الكرة الذهبية هذا العام بعد الأداء الخرافي له مع البارسا في دوري أبطال أوروبا.
وقالت صحيفة "سبورت"؛ أن بخروج يوفنتوس وكريستيانو رونالدو من دوري أبطال أوروبا قد أصبح الطريق ممهداً أمام الأسطورة لتحقيق الكرة الذهبية، خاصة مع الموسم المميز الذي يقدمه الأرجنتيني.
وأشارت الصحيفة الشهيرة إلى أنه حالياً هناك فقط سبعة منافسين بجانب الأرجنتيني على الكرة الذهبية وهم؛ دي يونج، دي ليخت ثنائي أياكس، ورحيم سترلينج، سيرخيو أجويرو نجمي السيتي بالإضافة ألى ثلاثي ليفربول فان ديك، ماني، محمد صلاح.
وتأهل برشلونة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على مانشستر يونايتد ذهاباً وإيابا، بينما ينافس البارسا على لقب كأس الملك بالإضافة إلى اقترابه من حسم لقب الدوري الاسباني عن جدارة واستحقاق.
وودع نادي يوفنتوس البطولة الأوروبية على يد أياكس أمستردام في دور الربع نهائي، ولا يزال اليوفي يندب حظه مع اللقب الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ فترة طويلة.