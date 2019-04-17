انت الان تتابع تفاصيل خبر لاعب مصري يثير جدلاً بسبب عَلم "إسرائيل".. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - أثار لاعب خط الوسط المصري، محمد النني، جدلاً واسعاً على منصات التواصل والشبكات الاجتماعية؛ بسبب تغريدة نشرها وتضمنت ظهور عَلم "إسرائيل".

وفي التفاصيل؛ نشر "النني" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، الأربعاء، صورة له بصحبة زميله الحارس الألماني بيرند لينو، وهما يستعدان للتوجه برفقة بعثة آرسنال إلى مدينة نابولي الإيطالية لمواجهة فريقها، في إياب ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وظهرت طائرة تحمل عَلم "إسرائيل" في الصورة التي نشرها الدولي المصري، لتندلع ثورة تعليقات غاضبة، ليضطر اللاعب تحت وطأة الانتقادات إلى حذفها، وإعادة نشرها مجدداً بعد قص العلم.

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ورغم توقيع السلطات المصرية معاهدة سلام مع الدولة العبرية فإن الشعب يرفض أي محاولة تطبيع مع "تل أبيب"، رغم هرولة بعض الأنظمة العربية حالياً إلى "التطبيع المجاني" مع حكومة بنيامين نتنياهو.

وكتب النني على الصورة: "لا يزال أمامنا 90 دقيقة من اللعب، أتطلع للقاء مثير جداً ليل الخميس، حان وقت الإقلاع الآن إلى نابولي".

وكان آرسنال قد وضع قدماً في "المربع الذهبي" لـ"يوروبا ليغ"؛ بفوزه على فريق الجنوب الإيطالي بثنائية نظيفة، حيث بات يكفيه التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي يحتضنها ملعب "سان باولو"، لضمان وجوده بين الأربعة الكبار.

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب المصري، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده بعد أشهر قليلة، يتعرض لانتقادات بسبب تراجع مستواه الفني، وسط تقارير تتحدث حول رغبة آرسنال في عرضه للبيع في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.