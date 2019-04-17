انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تدعم معرضاً رياضياً عربياً في فرنسا.. ماذا يحكي؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 17 أبريل 2019 06:48 مساءً - قدمت قطر دعماً مالياً بقيمة 250 ألف يورو لمعرض "العالم العربي وكرة القدم"، التابع لمعهد العالم العربي، والذي افتُتح في العاصمة الفرنسية باريس قبل أسبوع، ويستمر حتى الـ21 من يوليو المقبل.

وسلّم السفير القطري لدى فرنسا، الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، الدعم المالي إلى رئيس معهد العالم العربي جاك لانغ، في إطار حرص الدوحة على دعم ومواكبة أنشطة المعهد، الذي دعمته في 2015 بمليوني دولار لإعادة تأهيله وتجهيز مقره.

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وتشارك قطر في المعرض بثمانية مجسمات لملاعبها التي تُشيَّد حالياً لاستضافة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شتاء عام 2022.

وسيتمكن زوار المعرض من مشاهدة تِذكارات رمزية، على غرار قمصان وكرات وكأسي العالم 1998 و2018، بالإضافة إلى صور فوتوغرافية وسجلات وبعض الأفلام الوثائقية وبعض الأجهزة التفاعلية. كما سيكون باستطاعة الزائرين التعرف على الملاعب التي ستحتضن مباريات مونديال قطر 2022 من خلال نماذج مصغرة لهذه الملاعب.

ويتضمن المعرض 11 محطة أو حكاية عن كرة القدم والعالم العربي، بداية من الأسطورة الكروية العربي بن مبارك وفريق جبهة التحرير الوطني الجزائري لكرة القدم (فريق الاستقلال)، وبدايات كرة القدم في مصر، وتاريخ نادي النجم الرياضي اللبناني، ومروراً بالوقائع الصعبة لكرة القدم في فلسطين، ودور الأمير الأردني علي بن الحسين في دعم كرة القدم النسائية وتشجيعها؛ وانتهاء بالثورة الكروية العربية بفضل الدور القطري.

تجدر الإشارة إلى أن حفل الافتتاح حضره وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين في باريس، إضافة إلى كبار الشخصيات الفرنسية والعربية في عالم الرياضة وكرة القدم.