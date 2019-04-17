سويلم: الأهلي وبيراميدز بدون جمهور بقرار أمني

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تحرير:كريم أحمد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م
اتحاد الكرة
أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مسألة حضور الجماهير من عدمه في لقاء بيراميدز والأهلي مسئولية الأمن فى الوقت الحالى، حيث سيقام اللقاء فى الثامنة من مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن المباراة ستقام في موعدها دون تأجيل نافيا أن يكون اتحاد الكرة ينوي تأجيل اللقاء.
وجاء تصريح سويلم بعد أن أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اعتراض ناديه الرسمي على خوض مباراة فريق الكرة أمام نظيره بيراميدز بدون جماهير، وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه أبلغ الجهات الأمنية باحتجاج النادي الأهلي على هذا الاتجاه بإقامة المباراة المشار إليها
وجاء تصريح سويلم بعد أن أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اعتراض ناديه الرسمي على خوض مباراة فريق الكرة أمام نظيره بيراميدز بدون جماهير، وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه أبلغ الجهات الأمنية باحتجاج النادي الأهلي على هذا الاتجاه بإقامة المباراة المشار إليها بدون حضور جماهيري للحفاظ على حقوق ناديه.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا أعلن فيه أن هناك اتجاها لإقامة مباراة الفريق المقبلة أمام بيراميدز دون حضور جماهير عكس ما أعلنته لجنة المسابقات باتحاد الكرة الذي أكد إقامة اللقاء بحضور 5 آلاف متفرج بواقع 3 الآف مشجع للنادي الأهلي و500 مشجع لفريق بيراميدز و1500 من طلبة الجامعات.
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