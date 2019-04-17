انت الان تتابع سويلم: الأهلي وبيراميدز بدون جمهور بقرار أمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٠٨ م

اتحاد الكرة

أكد اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن مسألة حضور الجماهير من عدمه في لقاء بيراميدز والأهلي مسئولية الأمن فى الوقت الحالى، حيث سيقام اللقاء فى الثامنة من مساء غد الخميس على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم (2018-2019)، وقال سويلم في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن المباراة ستقام في موعدها دون تأجيل نافيا أن يكون اتحاد الكرة ينوي تأجيل اللقاء.

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وجاء تصريح سويلم بعد أن أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، اعتراض ناديه الرسمي على خوض مباراة فريق الكرة أمام نظيره بيراميدز بدون جماهير، وقال المدير التنفيذي للأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أنه أبلغ الجهات الأمنية باحتجاج النادي الأهلي على هذا الاتجاه بإقامة المباراة المشار إليها