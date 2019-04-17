انت الان تتابع بعد مشادة كلوب.. صلاح على رادار كبار أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٣ م
محمد صلاح
كشفت تقارير عالمية وجود الفرعون المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، على رادار ريال مدريد ويوفنتوس، ويأتى ذلك بعدما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن صلاح طالب إدارة ناديه بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، بسبب مشاكل عانى منها على مدار الفترة الماضية، وأكدت مصادر لصحيفة "آس"، أن سبب رغبة صلاح في الرحيل تعود إلى دخوله في مشادة مع المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، ما ترتب عليه وصول اللاعب إلى حالة نفسية سيئة في الفترة الماضية، لينتهي به الأمر بتقديم طلب رسمي لإدارة «الريدز» بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم.
وذكرت تقارير صحفية إيطالية فى وقت سابق أن البيانكونيري، يستهدف ضم صلاح فى صفقة تبادلية مع الأرجنتينى باولو ديبالا قيمتها 175 مليون جنيه استرلينى، لتعزيز قوة السيدة العجوز الهجومية، يذكر أن صلاح سبق ولعب في الكالتشيو وتألق بقميصي فيورنتينا وروما، قبل أن ينضم لليفربول. وعلى الجانب الآخر نشرت صحيفة "آس"
وذكرت تقارير صحفية إيطالية فى وقت سابق أن البيانكونيري، يستهدف ضم صلاح فى صفقة تبادلية مع الأرجنتينى باولو ديبالا قيمتها 175 مليون جنيه استرلينى، لتعزيز قوة السيدة العجوز الهجومية، يذكر أن صلاح سبق ولعب في الكالتشيو وتألق بقميصي فيورنتينا وروما، قبل أن ينضم لليفربول.
وعلى الجانب الآخر نشرت صحيفة "آس" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، تقارير تفيد برغبة إدارة الملكى هى الأخرى في التعاقد مع المصري محمد صلاح، وذلك بعد حالة التغيير التي عاشها الميرنجى من نتائج سيئة في الوقت الحالي مع الرغبة في ضم نجم يمتلك قوة إعلامية وتجارية يمكن تحقيق الاستفادة من خلالها.ويخوض ليفربول مواجهة قوية مع بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، على ملعب الدراجاو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من موسم 2018- 2019، وحسم الريدز لقاء الذهاب لصالحه بهدفين دون رد.
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