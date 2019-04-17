صحفي التايم: صلاح الإنسان أفضل من «مو» اللاعب

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تحرير:خالد الفوي ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
محمد صلاح
تغنى جون أوليفر بنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، بعدما أجرى معه حوارًا لمجلة "التايم"، مشيرًا إلى أنه على الرغم من كونه واحدا من أفضل اللاعبين في العالم، فإنه يتمتع بإنسانيات لا تقل عن موهبته الكروية. وقال أوليفر إنه من الصعب إيجاد رياضي محترف في أي رياضة تأثر بالنجاحات التي حققها والمكانة التي وصل إليها أقل من محمد صلاح، موضحًا أنه يصعب تخيل حجم الضغوطات التي يعاني منها محمد صلاح بالنظر إلى إعجاب الكثيرين به في مختلف أنحاء العالم، حتى بات رمزًا لكل المصريين والمسلمين في أنحاء العالم.
وواصل أوليفر مديحه لصلاح قائلا إنه على الرغم من النجاحات التي حققها فإنه يتمتع بتواضع كبير، ويتمتع أيضا بحس الدعابة، ويحرص على ممارسة كرة القدم بسعادة كبيرة. وتابع أوليفر أنه دائمًا يتساءل: كيف سيكون شعوره لو لعب بنفس الجودة التي يلعب بها محمد صلاح؟ فهو أمر لا يُصدق، فصلاح يقدم للجماهير الشعور الماتع
وتابع أوليفر أنه دائمًا يتساءل: كيف سيكون شعوره لو لعب بنفس الجودة التي يلعب بها محمد صلاح؟ فهو أمر لا يُصدق، فصلاح يقدم للجماهير الشعور الماتع الذي تحتاج إليه، مؤكدًا في نهاية كلمته، حبه الشديد لمحمد صلاح.
يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، ويسعى للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأول لليفربول منذ 29 عامًا، والأول في عصر البريميرليج.
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