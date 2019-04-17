انت الان تتابع مفاجأة في قائمة الزمالك استعدادًا للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق التي ستتوجه إلى مدينة السويس استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس، على ملعب الجيش، وهي المباراة المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الزمالك اللقاء برصيد 57 نقطة يحتل بها المركز الثاني في جدول المسابقة خلف الأهلي المتصدر بـ58 نقطة، بينما يدخل الدراويش المباراة برصيد 37 نقطة يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلًا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبدالعزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن - أحمد