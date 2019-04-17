انت الان تتابع طبيب منتخب تونس يصدم الزمالك بعد جراحة فرجاني ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد محمد ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
فرجانى ساسى
فجر سهيل الشملي طبيب منتخب تونس مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن موسم فرجاني ساسي مع الزمالك انتهى لأنه لن يستطيع اللحاق بالمباريات قبل انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في مصر شهر يونيو المقبل، وأضاف الشملي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستوديو 93.7 على راديو أون سبورت اف ام أن ساسي خضع لجراحة ناجحة وسيغيب فترة لن تقل عن شهر ونصف عن الملاعب. وتعرض ساسي للإصابة بشرخ في عظمة شظية القدم فى مباراة فريقه أمام فريق حسنية أغادير المغربي فى إياب دور ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية، التى فاز بها الفريق الأبيض 1-0 أحرزه إبراهيم حسن.
وكشف السهلى أن ساسي من المنتظر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل تمهيداً لتجهيزه لمعسكر المنتخب الوطني التونسي استعداداً لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر. ونفى السهلي معاناة علي معلول من أي مشاكل عضلية وأكد أن اتصاله به مساء أمس كان من أجل الاطمئنان على حالة فرجاني ساسي ومتابعة
وكشف السهلى أن ساسي من المنتظر أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل تمهيداً لتجهيزه لمعسكر المنتخب الوطني التونسي استعداداً لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.
ونفى السهلي معاناة علي معلول من أي مشاكل عضلية وأكد أن اتصاله به مساء أمس كان من أجل الاطمئنان على حالة فرجاني ساسي ومتابعة علاجه ولحاقه بكأس الأمم الإفريقية.
على جانب آخر كشف السهلي أن يوسف المساكني وفخر الدين بن يوسف وفاروق بن مصطفى سيكونون جاهزين مع الأسبوع القادم بعد انتهاء برنامج العلاج الخاص بهم
وأوضح أن تونس قررت دخول معسكر خارجي سيخوض خلالها نسور قرطاج 3 مواجهات منها مباراة أمام كرواتيا وصيف مونديال 2018 بروسيا، كما يخوض مواجهتين أخريين مع منتخبين أفريقيين.
وأشار إلى أن هناك برنامج غذائي وطبي متكامل من أجل تلاحم شهر رمضان مع انطلاق البطولة.
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