انت الان تتابع نجيب ساويرس يوجه رسالة إلى محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٧ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:٣٤ م

محمد صلاح

تغنى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال المصرى، باللاعب محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى، بعد أن زين غلاف مجلة التايم كأحد أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم، وذلك قبل ساعات من استقبال فريق بورتو البرتغالي، اليوم الأربعاء، نظيره ليفربول على ملعب الدراجاو في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا من موسم (2018- 2019)، وكتب ساويرس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تستحقها عن استحقاق".

يذكر أن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 19 هدفًا مناصفةً مع مهاجم مانشستر سيتي، سيرجيو أجويرو، ويسعى للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الأول لليفربول منذ 29 عامًا، والأول في عصر البريميرليج. Well deserved .. عن إستحقاق pic.twitter.com/lxnyerSVGE — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris)

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