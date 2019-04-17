الان تتابع هل ينتقل إلى يوفنتوس؟.. تقارير: “صلاح” يطلب الرحيل من ليفربول رسميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

طلب الدولي المصري محمد صلاح، رسميا من إدارة ناديه ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الرحيل بنهاية الموسم الحالي، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، في تقرير مصور لها، اليوم الأربعاء، إلى أن السبب في تقدم “صلاح” بهذا الطلب، يعود إلى دخوله في مشادة قوية مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مالكي ليفربول اضطروا للتدخل من أجل تخفيف الصدام ومطالبة “صلاح” بسحب طلبه الرسمي، قبل أن يتلقى اللاعب وعدًا بالموافقة على رحيله في نهاية الموسم الحالي، حال تمسكه بفكرة إنهاء مسيرته مع الفريق الإنجليزي في يونيو المقبل.

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وكشفت الصحيفة، أن العديد من كبار الأندية بأوروبا يترقبون موقف “صلاح” في الفترة المقبلة، لاسيما في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته.

أضافت “آس”، أن فريق ريال مدريد الإسباني أعرب عن رغبته في التعاقد مع “الفرعون المصري” في الموسم الماضي، لكنه لم يتقدم بعرض رسمي لضمه، غير أن الأمور تغيرت بشكل كبير هذا الموسم، حيث لم يظهر “صلاح” ضمن القائمة التي يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، في ضمها الصيف المقبل.

وألمحت الصحيفة أيضًا إلى أن “صلاح” ارتبط بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي، مضيفة أن إدارة الفريق الملقب بـ”السيدة العجوز” تفكر في إجراء صفقة تبادلية، ينضم بموجبها نجم منتخب الفراعنة للفريق الإيطالي، على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا، لصفوف ليفربول، مع دفع مبلغ إضافي.

واختتمت الصحيفة، تقريرها بالحديث على أن صفقة رحيل “صلاح” عن ليفربول لن تقل عن 160 مليون يورو، وهو ما سيضمن هامشًا كبيرًا من الربح للنادي الإنجليزي، الذي انضم اللاعب لصفوفه في يونيو عام 2017 مقابل 42 مليون يورو قادمًا من روما الإيطالي.

يذكر أن “صلاح”، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في العامين الماضيين، أحرز 22 هدفًا في 45 مباراة لعبها مع ليفربول بمختلف المسابقات هذا الموسم، علمًا بأنه يتقاسم حاليًا صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفًا لكل منهما.