شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد «كهربا» وعودة «حفني» لقائمة الزمالك في مواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الإسماعيلي، المقرر لها في الخامسة مساء غدًا الخميس، على ملعب الجيش بالسويس، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد محمود عبدالمنعم «كهربا» وأحمد مدبولي لأسباب فنية، بالإضافة إلى غياب حازم إمام للإصابة، ومحمود حمدي «الونش» وحمدي النقاز للإيقاف.

وجاءت القائمة كالتالي:

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حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – عماد السيد.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدي.

خط الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز- محمد حسن – محمد عنتر – إبراهيم حسن -أحمد سيد «زيزو» – أيمن حفني – يوسف إبراهيم «أوباما»- محمد إبراهيم.

خط الهجوم: حميد أحداد- خالد بوطيب – عمر السعيد.