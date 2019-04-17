شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحسم موقف رمضان صبحي من مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الأربعاء، المقرر إقامته على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعاني اللاعب من الإصابة في العضلة الأمامية، تعرض لها مؤخرا، وذلك لحسم موقفه من إعلان جاهزيته لمواجهة بيراميدز.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بيراميدز مساء غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الخامس والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.