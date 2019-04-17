شكرا لقرائتكم خبر عن «آس»: محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قالت صحيفة «آس» الإسبانية إن النجم المصري محمد صلاح طالب إدارة ناديه بتركه يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد دخوله في مشادة قوية مع مدربه الألماني يورجن كلوب.

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وأشارت الصحيفة إلى أن مصادرها أكدت لها رغبة المصري في الرحيل عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم، إذ تشير بعض المصادر إلى أنه قد أخبر إدارة النادي بنيته تقديم «طلب انتقال»، حسب التقاليد في الدوري الإنجليزي، والتي تعبر عن رغبة اللاعب رسميًا في الرحيل عن ناديه.

وأوضحت «آس» أن ملاك النادي أقنعوه بعدم سلك هذا المسار، فيما أكدوا له التزامهم بتسهيل رحيله في نهاية الموسم في حال أصر على ذلك.

وفي حال صحة هذه الأنباء، فإن ذلك سيفتح الباب أمام العديد من الأندية الأوروبية المهتمة باللاعب، وعلى رأسها نادي ريـال مدريد، الذي أبدى اهتمامًا بخدماته الموسم الماضي، إلا أنه لم يستطع التعاقد معه.