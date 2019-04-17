لاعب مانشستر يونايتد يتعرض لإهانات عنصرية

قال مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، إنه يحقق في إهانات عنصرية وجهت إلى لاعبه أشلي يونج، على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خروج الفريق من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا، على يد برشلونة.

واستهدف يونج على تويتر، بعد أداء محبط من لاعب منتخب إنجلترا البالغ من العمر 33 عاما، خلال هزيمة يونايتد 0-3 في لقاء الإياب أمام برشلونة، أمس الثلاثاء.

وأعلن مانشستر يونايتد في بيان "يدين مانشستر يونايتد تماما التعليقات العنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي التي نشرت خلال مباراة دوري الأبطال أمس".

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وتابع البيان "نعمل من أجل تحديد هوية الأشخاص المتورطين وسنتخذ أقوى إجراء ممكن ضدهم".

وأضاف "لا يوجد مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع بأكمله، نحن ملتزمون بالعمل على تنقية اللعبة من كل أنواع التمييز".

وطلبت منظمة مناهضة للتمييز، من تويتر، أن يفعل المزيد من أجل التصدي للعنصرية، بعد سلسلة من الوقائع على الإنترنت في الفترة الأخيرة، بما في ذلك إهانات بحق رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، ومحمد صلاح لاعب ليفربول.