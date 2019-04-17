ريفالدو يوجه سهام النقد لتصرف كوتينيو

انتقد ريفالدو أسطورة منتخب البرازيل، تصرف مواطنه فيليب كوتينيو نجم برشلونة، خلال مواجهة مانشستر يونايتد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، والتي فاز فيها البارسا بثلاثية نظيفة.

وسجل كوتينيو، الهدف الثالث للبلوجرانا في المباراة، والتزم الهدوء في احتفاله بالهدف، واضعًا إصبعيه في أذنيه وهو ينظر إلى مدرجات الكامب نو، في رسالة فحواها أنه لا يلتفت للانتقادات أو شائعات الاستغناء عن خدماته بنهاية الموسم الجاري.

وقال ريفالدو خلال تصريحاته لصحيفة سبورت "فيليب كوتينيو لاعب يعجبني كثيرًا، وعليه أن يُحقق النجاح في برشلونة، هو سجل هدفا رائعًا، لكن كان له لفتة ليست جيدة".

وأضاف "حين سجل هدفًا في وقت يتعرض فيه لانتقادات، كنت قلقًا بعض الشيء، وإذا سألته اليوم سيكون أكثر ذكاء، فهي أمور تتعلق بكرة القدم، وما يهم أنه هز الشباك، لأن الجماهير سعداء بذلك".