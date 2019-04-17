سيلتا فيجو يمدد تعاقده مع نجمه اياجو اسباس حتى 2023

أعلن نادي سيلتا فيجو الإسباني لكرة القدم اليوم الأربعاء، تجديد تعاقده مع نجم هجومه اياجو اسباس حتى عام 2023 وذلك في الوقت الذي يصارع فيه الفريق للإفلات من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال سيلتا فيجو، الذي يحتفل في 2023 بمرور 100 عام على تأسيسه ، في بيان له: "إنه يمثل جزء من تاريخ النادي بفضل أرقامه المذهلة وقيمة أهدافه، هذا التاريخ سيكون له حلقات جديدة على الأقل حتى المئوية".

وبدأ اسباس مشواره مع الفريق الأول لسيلتا فيجو في 2008 بعد أن ترعرع كلاعب يافع في قطاع الناشئين للنادي الإسباني، ومع مرور الأعوام أصبح النجم الأول للفريق حتى انتقل إلى ليفربول الإنجليزي في 2013.

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ولكنه عاد مرة أخرى إلى سيلتا فيجو في 2015 بعد أن خاض تجربة قصيرة أيضا بين صفوف إشبيلية الإسباني.

ويمر سيلتا فيجو هذا الموسم بفترة تراجع كبيرة على مستوى النتائج، وتزامن هذا الأمر مع الإصابة التي يعاني منها اسباس، قائد الفريق، والتي أبعدته عن العديد من المباريات.

وبعد أن عاد بقوة وسجل خمسة أهداف في ثلاث جولات في الدوري الإسباني "الليجا"، غاب اسباس عن المباراة الماضية لسيلتا فيجو أمام أتلتيكو مدريد للإيقاف، ولكنه سيعود للعب مرة أخرى يوم السبت المقبل أمام جيرونا الذي يصارع أيضا على البقاء في دوري الأضواء.