ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي طلب الرحيل عن الريدز بشكل رسمي وذلك بعد نقاش وصفته الصحيفة بالقوي مع المدرب يورجن كلوب.
وأضافت الصحيفة أن النجم المصري طلب من إدارة النادي الرحيل بنهاية الموسم الجاري، وأرجعت الصحيفة الأسباب - وفقًا لمصادرها - أن نقاشًا حادًا نشب بين اللاعب ومدربه الألماني يورجن كلوب.
وأكملت أن مصدر داخل نادي ليفربول أكد هذه المعلومة من خلال تصريحات للصحيفة الإسبانية.
وأكمل التقرير أن مُلاك نادي ليفربول حاولوا التدخل من أجل التخفيف من وطأة الأمور مع وعد بأن يسمحوا لصلاح بالرحيل إذا ما ظل متمسكًا بفكرة الرحيل.
وكانت الفترة الماضية قد شهدت ارتباط اسم محمد صلاح بعدد من الأندية الأوروبية مثل يوفنتوس.
كانت هذه تفاصيل خبر آس الإسبانية: صلاح طلب الرحيل رسميًا عن ليفربول بعد "نقاش" قوي مع كلوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.