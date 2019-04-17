شكرا لقرائتكم طبيب تونس يصدم جماهير الزمالك بشأن موعد عودة ساسى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أكد سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسى ، أن فرجاني ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس لن يلحق بأي مباراة مع فريقه محليا قبل أمم أفريقيا .
وأضاف طبيب المنتخب فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت" أن فرجانى أجرة عملية جراحية فى القدم صباح اليوم وسيخضع للتأهيل عقب الجراحة مباشرة.
وتعرض ساسى لإصابة فى الركبة فى مباراة حسنية أغادير فى إياب الكونفيدرالية الأفريقية.
وتابع أن فرجاني سيكون جاهز قبل أمم أفريقية حيث أنه يحتاج إلى 6 أسابيع من أجل التأهيل ،مشيرا إلى أنه يتابع كل اللاعبين من أجل الاطمئنان على صحتهم .
واختتم طبيب منتخب تونس تصريحاته قائلا: "المنتخب سيبدأ معسكره بداية من 1 يونيو وسيتخلل المعسكر 3 مباريات أمام العراق وكرواتيا وصيف كأس العالم وأخرى لم تتحدد بعد "
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