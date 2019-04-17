شكرا لقرائتكم طبيب تونس يصدم جماهير الزمالك بشأن موعد عودة ساسى من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد سهيل الشملي طبيب المنتخب التونسى ، أن فرجاني ساسى نجم نادى الزمالك ومنتخب تونس لن يلحق بأي مباراة مع فريقه محليا قبل أمم أفريقيا .

وأضاف طبيب المنتخب فى تصريحات لإذاعة "أون سبورت" أن فرجانى أجرة عملية جراحية فى القدم صباح اليوم وسيخضع للتأهيل عقب الجراحة مباشرة.

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وتعرض ساسى لإصابة فى الركبة فى مباراة حسنية أغادير فى إياب الكونفيدرالية الأفريقية.

وتابع أن فرجاني سيكون جاهز قبل أمم أفريقية حيث أنه يحتاج إلى 6 أسابيع من أجل التأهيل ،مشيرا إلى أنه يتابع كل اللاعبين من أجل الاطمئنان على صحتهم .

واختتم طبيب منتخب تونس تصريحاته قائلا: "المنتخب سيبدأ معسكره بداية من 1 يونيو وسيتخلل المعسكر 3 مباريات أمام العراق وكرواتيا وصيف كأس العالم وأخرى لم تتحدد بعد "