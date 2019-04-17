شكرا لقرائتكم تعرف على قائمة الإسماعيلى لمواجهة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبيه لملاقاة الزمالك غدا الخميس على ملعب الجيش بالسويس ، ضمن منافسات الجولة الــ10 بالدورى الممتاز. وجاءت قائمة اللاعبين على النحو التالى ... Advertisements محمود رضا - محمد فوزى - بنسون شيلونجو - محمد الضرف - وجيه عبد الحكيم - محمد مجدى - محمد هاشم - أودا مارشال - احمد ايمن - محمد الشامى - ريتشارد بافور - ابراهيم عبد الخالق - ابراهيم حسن - محمد صادق - عبد الرحمن مجدى - طارق طه - باهر المحمدى - محمود متولى. ويتطلع الإسماعيلى لاستعادة مسيرة الانتصارات بشكل سريع من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق بالمربع الذهبى.

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