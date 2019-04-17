الزمالك يواجه الإسماعيلى بـ19 لاعبا وغياب كهربا ومدبولى لأسباب فنية...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق التى ستتوجه حاليًا إلى السويس، لإقامة معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة الإسماعيلى، المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز. وضمت قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي كلا من: في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد في خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبد السلام – عبدالله جمعة – بهاء مجدى. Advertisements في خط الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز- محمد حسن - محمد عنتر - إبراهيم حسن - أحمد سيد زيزو – أيمن حفني – يوسف أوباما - محمد إبراهيم. في خط الهجوم: حميد أحداد - خالد بوطيب - عمر السعيد. ويغيب عن قائمة الزمالك كلاً.. محمود عبد المنعم كهربا وعمر صلاح، وأحمد مدبولى، لأسباب فنية، وفرجانى ساسى وحازم إمام للإصابة، ومحمود حمدى الونش وحمدى النقاز للإيقاف.

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