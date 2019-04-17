شكرا لقرائتكم الإهمال يحاصر ملعب نشأة محمد صلاح وخال الفرعون يصرخ لإنقاذه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مسلسل الاهمال مستمرا فى مراكز الشباب ، فى حلقات متواصلة ليس لها نهاية ، هذا هو حال أغلب مراكز الشباب فى مصر وأبرزها ملعب نشأة محمد صلاح الدولى المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى.

من جهته تعالت صرخات عبد العزيز البمبي شقيق والدة النجم المصري محمد صلاح ، ويشغل منصب رئيس مجلس ادارة مركز شباب محمد صلاح بمسقط رأس اللاعب بقرية نجريج بالمحلة فى محافظة الغربية، مطالبا بسرعة تدخل وزارة الشباب والرياضة والمسئولين لانقاذ مركز شباب محمد صلاح من الإهمال ، وتطوير الملعب الذي شهد نشأة الفرعون .

وأكد خال صلاح أنه تلقى عدة وعود من المسئولين دون جدوى ، ولم يتم تنفيذ أى منها رغم مرور اكثر من شهرين .

وأضاف البمبي أن الملعب الذي شهد نشأة الفرعون المصري يعاني من اهمال شديد بسبب قيام وزارة الشباب والرياضة بهدم أرضية الملعب التي كانت من النجيل الطبيعي لتحويله لنجيل صناعي وهو ماتوقف فجأة ليتحول الملعب الي مأوي للقطط والحيوانات الضآلة مما لا يليق بقيمة الفرعون المصري .

وأبدى سعادته باختيار نجل شقيته محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم مؤكدا أنه لم يكن وليد الصدفة مقارنة بما يفعله اللاعب سواء داخل مسقط رأسه أو خارجه مما يجعله قدوة لجميع شباب مصر بل يجعله يمتد للتأثير في جميع شباب العالم مضيفا أن طموح محمد منذ الصغر سيجعله يصل لأبعد مما يتخيل أي شخص بالعالم .

ملعب نجريج

الإهمال يحاصر الملعب

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الإهمال يحاصر الملعب

أرضية لا تصلح للعب

مركز شباب محمد صلاح بنجريج