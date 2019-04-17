شكرا لقرائتكم الزمالك يستعد بقوة لمواجهة الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك بقوة، لمواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، على أن يعلن بعدها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، قائمة الفريق التى ستتوجه إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للدراويش.