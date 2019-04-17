شكرا لقرائتكم عامر حسين: لا نستطيع حسم موعد انتهاء مسابقة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، أنه لا يستطيع أن يحسم حاليا موعد انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم، مضيفا أنه يواجه عدد من الأزمات عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وقال عامر حسين إن مشوار نادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية سيحدد موعد انتهاء الدورى، مفسرا :" نواجه عدة صعوبات في تحديد مواعيد مباريات الدوري المتبقية، أولها هو الحصول على الموافقات الأمنية للعب مباريات معينة في ملاعب محددة".

أضاف رئيس لجنة المسابقات أن استمرار الزمالك في كأس الكونفدرالية يعد من بين المشكلات التي نواجهها، لأن تقدمه في البطولة الافريقية يؤدي إلى تأجيل مباريات جديدة له فى الدورى.

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أردف عامر حسين أن أماكن إقامة المباريات أيضا يمثل أزمة لنا بسبب إغلاق أكثر من ملعب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، فى ظل خوض ستة أندية لمبارياتها على ملعب بتروسبورت.

وأوضح أن الأقرب أن يتبقى مباراة أو أثنين لكل نادِ يتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس الأمم.