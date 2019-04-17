شكرا لقرائتكم آخر كلام.. مشوار المنتخب الأولمبى نحو أولمبياد طوكيو يبدأ 3 يونيو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على انطلاق معسكر الفريق يوم 3 يونيو المقبل استعداداً لأمم أفريقيا تحت 23 سنة. تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. Advertisements وينهي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الإتفاق على الوديات التى سيخوضها الفريق خلال شهر يونيو المقبل.

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