شكرا لقرائتكم كأس زايد.. الهلال يبحث عن لقبه العربي الخامس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث الهلال السعودي عن لقبه الخامس عربياً حينما يواجه نظيره النجم الساحلي التونسي، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

وسبق للهلال أن توج في البطولات العربية بكافة المسميات بـ4 ألقاب، حيث يعتبر أحد أكثر الفرق تحقيقاً للبطولة العربية بجانب الترجي التونسي الذي حقق أربع ألقاب، في حين يبحث النجم عن لقبه الأول عربياً.

وشارك الهلال لأول مرة في البطولات العربية عام 89 حينما حقق المركز الثاني، بعد أن خسر النهائي أمام الوداد البيضاوي 3-2، ليتوج بلقبين متتاليين عامي 94 و 95 في البطولة العربية أبطال الدوري، حينما فاز أولاً في النهائي على مواطنه اتحاد جدة بركلات الترجيح، وفاز في البطولة الثانية على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وحقق الهلال لقبه الثالث حينما توج بالبطولة العربية أبطال الكؤوس عام 2000، بعد تغلبه على غريمه التقليدي النصر بركلات الترجيح.

Advertisements

آخر ألقاب الهلال كان بتحقيقه كأس السوبر العربي "النخبة" بنسختها الأخيرة عام 2001 والتي أقيمت في العاصمة السورية دمشق بجانب مواطنه النصر والصفاقسي التونسي والجيش السوري وكانت تلعب بنظام النقاط، في حين حل وصيفاً بنسختي 92 و95 بنفس البطولة.

وفي المقابل يبحث النجم الساحلي عن أول ألقابه العربية حيث لم يسبق أن توج بلقب البطولة العربية بكافة مسمياتها.

واقتصرت مشاركات النجم الساحلي على 3 بطولات سابقة حيث كانت أولى مشاركاته في البطولة العربية أبطال الكؤوس عامي 94 و95 حيث خرج من البطولة الأولى في الدور نصف النهائي بخسارته من أمام الأولمبيك البيضاوي المغربي "بطل المسابقة"، في حين خسر من أمام مواطنه الإفريقي في النهائي في البطولة الثانية.

وشارك النجم الساحلي في مسابقة دوري أبطال العرب عام 2004 وخرج من الدور الثاني بنظام المسابقة القديم.