شكرا لقرائتكم نهائي مثير بين الهلال والنجم على لقب كأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تتجه الأنظار يوم الخميس صوب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، والذي سيحتضن قمة تجمع الهلال السعودي أمام نظيره النجم الساحلي التونسي، في نهائي كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

ويدخل الهلال المباراة باحثاً عن لقبه الخامس عربياً حيث يعتبر أحد أكثر الفرق تحقيقاً للبطولات العربية بكافة مسمياتها بجانب الترجي التونسي.

وسيكون الهلال مرشحاً فوق العادة لتحقيق اللقب لاسيما أنه يأمل في إكمال موسمه الناجح بتحقيق لقبه الثاني عقب لقب كأس السوبر السعودي والذي حققه أمام اتحاد جدة في افتتاح الموسم السعودي.

ويدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما استعاد الفريق توازنه في آخر مباراتين بالدوري السعودي بفوزه على الحزم وأهلي جدة، بالإضافة إلى فوزه يوم الاثنين على أهلي جدة بركلات الترجيح، في الدور نصف النهائي للمسابقة.

ونجح الهلال باستعادة صدارته لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، عقب فوزه على أهلي جدة 1-صفر، ومستفيداً من خسارة النصر من أمام اتحاد جدة يوم السبت الماضي.

وتنفس الكرواتي زوران ماميتش الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعب خط الوسط عبدالله عطيف الغائب عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب الإصابة.

Advertisements

ويملك زوران 5 لاعبين أجانب في قائمته العربية، يتقدمهم الفرنسي بافتيمبي غوميز هداف الفريق والإسباني بوتيا والبرازيلي كارلوس إدواردو، والثنائي الذي سيغيب عن اللقاء بسبب الإصابة البيروفي كاريو والإسباني سوريانو.

ووصل الهلال إلى المباراة النهائية عقب فوزه في دور 32 على الشباب العماني، وأقصى النفط العراقي من الدور ثمن النهائي، وتجاوز الاتحاد السكندري المصري في الدور ربع النهائي، وفاز على مواطنه أهلي جدة في الدور نصف النهائي.

وفي المقابل يبحث النجم الساحلي عن أول ألقابه العربية، إلا أن مهمته لن تكون سهلة كونها أمام فريق متمرس في البطولات العربية.

وقدّم النجم الساحلي أداءً جيداً هذا الموسم حيث يحتل المركز الثالث في الدوري التونسي برصيد 36 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المتصدر الترجي وقبل ختام المسابقة بـ 8 مراحل، في حين وضع الفريق قدماً في الدور نصف النهائي لكأس الكونفيدرالية الافريقية عقب فوزه على الهلال السوداني 3-1، في ذهاب الدور ربع النهائي، بالاضافة إلى وصوله الى الدور ربع النهائي لكأس تونس حيث سيقابل النادي الافريقي.

ووصل النجم الساحلي الى هذا الدور عقب فوزه على الرمثا الأردني في دور 32، وانتصاره على الوداد الرياضي المغربي في الدور ثمن النهائي، وأقصى الرجاء المغربي من الدور ربع النهائي، وتجاوز المريخ السوداني في الدور نصف النهائي.

‏‫