شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر المنتخب الأوليمبي ينطلق 3 يونيو استعداداً لأمم افريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب على انطلاق معسكر الفريق يوم 3 يونيو المقبل استعداداً لأمم أفريقيا تحت 23 سنة. تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020. وينهي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب الإتفاق على الوديات التى سيخوضها الفريق خلال شهر يونيو المقبل.

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