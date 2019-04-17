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شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة لأمم افريقيا تعاين ستاد الكلية الحربية .. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا بزيارة لملعب الكلية الحربية للوقوف على آخر المستجدات، حيث من المنتظر أن يحتضن ستاد الكلية الحربية تدريبات منتخب مصر في كأس أفريقيا.
وسبق وقام إيهاب لهيطة مدير المنتخب بمعاينة الملعب، حيث سيتدرب منتخب مصر عليه بينما تتدرب باقى منتخبات المجموعة الأولى( أوغندا والكونغو وزيمبابوى) على ملاعب السكة الحديد والمقاولون العرب الرئيسي والفرعى.
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