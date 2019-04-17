شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقي رئيس الاتحاد الدولي والعربى للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقي اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بدايفيد لابارتين رئيس الاتحاد الدولي للدراجات وسمو الشيخ فيصل القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات، على هامش زيارة رئيس الاتحاد الدولي لمصر في جولته التي قام بها.

أكد صبحي علي ان توجه الدولة وعلي راسها القيادة السياسية تعمل علي نشر ثقافة رياضة الدراجات لما لها من أهمية على الصحة العامة والعمل علي جعلها أسلوب حياة للارتقاء بصحة المواطنين، مضيفا ان الوزارة ستقوم بتوقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للعمل علي نشر اللعبة تحت شعار (رياضة الدراجات للجميع)، واستخدام المراكز الرياضية في مدينتي شرم الشيخ وسانت كاترين علي ان تكون مركز تجمع دولي وعالمي لرياضة الدراجات.

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فيما اثني لابارتين على التطوير الذي تقوم به وزارة الشباب والرياضة في مضمار الدراجات بإستاد القاهرة الدولي والعمل علي جعله مضمار دولي جاهز لاستضافة الاحداث الدولية.

حضر اللقاء الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحادي المصري والافريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي.