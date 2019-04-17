شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم . .سوبر كورة ينشر استغاثة أسرة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مسلسل الإهمال مستمر فى مراكز الشباب، فى حلقات متواصلة ليس لها نهاية، هذا هو حال أغلب مراكز الشباب فى مصر وأبرزها ملعب نشأة محمد صلاح الدولى المصرى المحترف فى صفوف ليفربول الانجليزى. ووجهت أسرة اللاعب استغاثة للمسئولين فى هذا الشأن. للمزيد من التفاصيل أضغط هنا.. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم . .سوبر كورة ينشر استغاثة أسرة محمد صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.