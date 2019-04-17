شكرا لقرائتكم خبر عن حلال للأجانب وحرام على ولاد بلدنا.. الحكام الأجانب فى الدورى = 4 ملايين و862 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الموسم الحالى من مسابقة الدورى، الاستعانة بعدد كبير من الحكام الأجانب فى بعض المباريات، وفقًا لطلب بعض الأندية، وقيامها بسداد رسوم استقدام الخواجات من قضاة الملاعب فى المباريات التى تخص فرق أنديتهم.

ومن الأندية التى استعانت بحكام أجانب الزمالك وبيراميدز وسموحة .

ورغم أن الأخطاء التحكيمية لا تقتصر على جنسية بعينها، فهى حاضرة سواء للمباريات التى يديرها حكام مصريين أو غيرهم، إلا أن المقابل المادى الذى يتقاضاه الحكم الأجنبى عشرات الأضعاف التى يتقاضاها نظيره المصرى.

وقد وصل عدد الحكام الأجانب فى مباريات بيراميدز إلى 16 حكمًا، منهم 7 عرب من دول تونس والإمارات والمغرب.

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بينما فى مباراة القمة تم الاعتماد على الحكم الرومانى ستيفن كوفاكس، وبالنسبة لمباراة الزمالك وسموحة فتم الاعتماد على البرتغالى جوان بيرلو.

ووفقًا لاتحاد الكرة، فتبلغ تكلفة استقدام الحكم الاجنبى 25 ألف دولار، و15 ألفًا للحكم العربى.

وبلغة الأرقام فتم إنفاق 105 آلاف على استقدام الحكام العرب، بينما الحكام الأجانب فإجمالى عددهم 11 حكمًا، تصل تكلفتهم إلى 4 ملايين و757 ألف جنيه وخمسمائة، ليكون إجمالى الأموال التى تكبدتها مصر لاستقدام حكام أجانب 4 ملايين وثمانمائة واثنان وستين ألف جنيه.

فى المقابل يحصل الحكم المصرى على مبلغ 3 آلاف جنيه نظير إدارته للمباراة، وهو مبلغ لا يقارن بسابقيه.