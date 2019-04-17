شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد ناصر يوقع 3 سنوات للفريق الثانى بأياكس أمستردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد ناصر لاعب الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى السابق، إنه أنهى اتفاقه رسميًا مع إدارة نادى أياكس أمستردام، للانضمام للفريق الرديف لمدة 3 سنوات مقبلة.

أضاف ناصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه استمر داخل جدران نادى أياكس لمدة 6 أشهر ماضية، إلا أن بعض الإجراءات عطلت التوقيع الرسمى والانضمام للفريق الرديف، لافتًا إلى إنه يقوم حاليًا بتعلم اللغة الهولندية داخل مدارس تابعة للنادى، الذى تحمل كافة التكاليف.

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وأعرب ناصر عن سعادته بتلك الخطوة، متمنيًا التوفيق فى مشوار احترافه، قائلاً: "وشى حلو عليهم، أول مادخلت النادى عاملين موسم تاريخى، وسيتوج الفريق الأول ببطولة دورى أبطال أوروبا بعد أن تأهل لنصف النهائى على حساب يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالى كريستيانو رونالدو، وسبقه بإقصاء حامل اللقاب فى المواس المثلاثة الأخيرة ريال مدريد، وينتظر الفائز من مواجهة مانشستر سيتى وتوتنهام الليلة".