شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف يستعد الزمالك بقوة لمواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الزمالك بقوة، لمواجهة الإسماعيلى فى المباراة المقرر لها فى الخامسة مساء غدٍ الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الزمالك تدريبه الأخير حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة، على أن يعلن بعدها السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، قائمة الفريق التى ستتوجه إلى السويس لإقامة معسكر مغلق استعدادًا للدراويش.