شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتهى الدورى قبل انطلاق أمم أفريقيا؟.. عامر حسين يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه لا يستطيع أن يحسم حاليا موعد انتهاء مسابقة الدورى هذا الموسم، مضيفا أنه يواجه عدد من الأزمات عند تحديد مواعيد المباريات المتبقية من عمر المسابقة.

وقال عامر حسين لـ"الخليج 365" إن مشوار نادى الزمالك في بطولة الكونفدرالية الأفريقية سيحدد موعد انتهاء الدورى، مفسرا "نواجه عدة صعوبات فى تحديد مواعيد مباريات الدورى المتبقية، أولها هو الحصول على الموافقات الأمنية للعب مباريات معينة فى ملاعب محددة".

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وأضاف رئيس لجنة المسابقات أن استمرار الزمالك فى كأس الكونفدرالية يعد من بين المشكلات التى نواجهها، لأن تقدمه فى البطولة الأفريقية يؤدى إلى تأجيل مباريات جديدة له فى الدورى.

وأردف عامر حسين أن أماكن إقامة المباريات أيضا يمثل أزمة لنا بسبب إغلاق أكثر من ملعب استعدادًا لكأس أمم أفريقيا، فى ظل خوض ستة أندية لمبارياتها على ملعب بتروسبورت.

وأوضح أن الأقرب أن يتبقى مباراة أو اثنين لكل نادِ تتم إقامتهم بعد انتهاء منافسات كأس الأمم.