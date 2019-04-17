نتائج قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

أقيمت اليوم الأربعاء، قرعة الدور التمهيدي لتصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر, والتي أجريت بمقر الاتحاد الاسيوي، والتي يشارك فيها المنتخبات المصنفة من 35 إلى 46 آسيويا. إلى 46 آسيويا. وأسفرت المواجهات عن: ماليزيا أمام تيمور الشرقية وبنجلاديش أمام ولاوس باكستان أمام وكمبوديا Advertisements وغوام امام وبوتان وبنغلاديش امام ولاوس وسريلانكا امام وماكاو تبدأ التصفيات الأولية لقارة آسيا لكأس العالم يوم 17 يونيو القادم في الدوحة، على أن تبدأ مرحلة دور المجموعات في سبتمبر 2019 بوقوع 8 مجموعات عبر 5 منتخبات، بينما تنهي التصفيات بشكل عام في 22مارس 2022.

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