مفاجأة.. محمد صلاح يطلب الرحيل عن ليفربول

بات الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، قريبًا من الرحيل عن قلعة أنفيلد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد أن طلب الفرعون من إدارة الريدز الموافقة على رحيله إلى ناد آخر.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن محمد صلاح قد تعرض للعديد من المشاكل في ليفربول خلال الفترة الماضية، ومؤخرًا دخل في مشادة مع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني، مما أدى لاتخاذ قراره بالحيل عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

واضطر ملاك النادي الإنجليزي للتدخل من أجل تخفيف الصدام، ومطالبة اللاعب بسحب الطلب الرسمي، قبل أن يتلقى وعدا بالموافقة على رحيله بنهاية الموسم، إذا صمم على فكرة الرحيل يونيو المقبل، وهو ما وافق عليه نجم هجوم ليفربول.

ويبدو أن محمد صلاح سوف يكون هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال

الفترة المقبلة، والتي أبدت اهتمامها باللاعب من أجل الحصول على خدماته، وعلى رأس هذه الأندية:

ريال مدريد الإسباني: يسعى النادي الملكي لتدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعناصر مميزة تساعد على إعادة هيكلة الميرنجي، بعد الموسم الكارثي بالخروج المبكر من جميع البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم، ومن الممكن أن يكون محمد صلاح ضمن الصفقات الرئيسية في ريال مدريد.

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ويشهد فريق ريال مدريد موسمًا كارثيًا بعد خروجه من جميع البطولات التي ينافس عليها هذا الموسم، حيث ودع بطولة دوري أبطال أوروبا بشكل مفاجيء من دور الـ16 بعد هزيمة مهينة على أرضه ووسط جمهوره أمام اياكس أمستردام الهولندي، والخروج من

كأس ملك إسبانيا بعد الخسارة أمام برشلونة على ملعبه في مباراة إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد، وابتعد عن منافسات الدوري الإسباني حيث يقبع في المركز الثالث بفارق 12 نقطة عن البلوجرانا المتصدر.

برشلونة الإسباني: كان النادي الكتالوني قد أبدى رغبة في ضم جناح ليفربول محمد صلاح خلال الفترة الماضية، وأخبار رحيله عن الريدز قد تعطي الفرصة لمسئولي البرسا للدخول في مفاوضات حقيقية مع اللاعب.

يوفنتوس الإيطالي: كانت تقارير صحفية إيطالية قد ربطت اسم محمد صلاح بيوفنتوس ومزاملة النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، حيث يفكر السيدة العجوز في إجراء صفقة تبادلية، يضم بموجبها صلاح، على أن ينتقل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى ليفربول، مع دفع مبلغ مالي إضافي.

وأحرز صلاح 22 هدفًا في 45 مباراة هذا الموسم، ولم يصل حتى الآن إلى المستوى المبهر الذي ظهر به الموسم الماضي، عندما أحرز 44 هدفا في 52 مباراة، وأحرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وهداف البطولة نفسها، ووصل بفريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.