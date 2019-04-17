دي ليخت مدافع أياكس يكشف حقيقة التوقيع لـ برشلونة

كشف الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق أياكس أمستردام، حقيقة توقيعه لنادي برشلونة الإسباني، للانتقال إلى صفوف البلوجرانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال دي ليخت في تصريحات نشرها موقع "ten sport" الفرنسي: "لا يوجد شيء أعلن عنه ولم أوقع حاليًّا ونحن الآن في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومتصدرين الدوري الهولندي وهذا كافٍ بالنسبة لي".

كما تواصلت شبكة "ESPN" العالمية، مع أحد المصادر داخل نادي برشلونة، والذي أكد أن الصفقة قد حسمت لصالح البرسا بمقابل يقترب من 80 مليون يورو.

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ويستند المسئولون لتمويل الصفقة على بيع بعض لاعبي الفريق الأول بعد نهاية الموسم، لدفع المبلغ المطلوب في اللاعب الهولندي الشاب لتدعيم الدفاع قبل بداية الموسم الجديد.

وكان برشلونة قد حسم صفقتين مهمتين للموسم المقبل وهما: جيان كلير توديبو المدافع القادم من تولوز في يناير الماضي، وفرينكي دي يونج لاعب وسط أياكس الذي سيبدأ مسيرته مع الفريق في يوليو المقبل.

وكان فريق أياكس الهولندي قد فجر مفاجأة ثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عقب الإطاحة بنادي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب لثلاث مواسم متتالية، من دور الـ16، ليكرر المفاجأة بإقصاء يوفنتوس على ملعبه ووسط جمهوره، من دور ربع نهائي البطولة.