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حكم لقاء الزمالك وأغادير يدير مواجهة صن داونز والوداد بدوري أبطال أفريقيا

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، تعيين الحكم الأنجولي " هيلدر دي كارفالهو "، لإدارة مباراة صن داونز والوداد المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين صن داونز والوداد المغربي.

والجدير بالذكر أن هيدلر كان حكمًا لمباراة الزمالك وحسنية أغادير

في إياب ربع نهائي الكونفيدرالية، والتي شهدت جدلًا تحكيميًا بعدما ألغى الحكم هدفًا صحيحًا للفريق الأبيض، ورفض احتساب كرة مثيرة للجدل لصالح أغادير.

وكانت لجنة حكام الكاف أعلنت تعيين بكاري جاساما الحكم الزامبي الذي

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أدار لقاء الأهلي وصن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، حكمًا لمواجهة مازيمبي والترجي في ذهاب نصف نهائي البطولة.

بينما يدير لقاء العودة بين الفريقين الحكم الجنوب أفريقي " فيكتور جوميز ".

واتخذ جاساما بعض القرارات الجدلية في لقاء الأهلي وصن داونز على رأسها عدم احتساب هدف صحيح لصالح النيجيري جونيور أجايي لاعب الفريق الأحمر.

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