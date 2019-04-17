مدرب الأهلي يحاضر لاعبيه قبل مباراة الزمالك في دوري السوبر السلة

يعقد طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي محاضرة فيديو للاعبي الفريق مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة نظيره فريق الزمالك غدًا ضمن منافساتبطولة دوري السوبر للمحترفين.
ومن المقرر أن يتطرق خيري إلى مراجعة خطة اللعب خلال المباراة بعد أن خسر اللقاء الأول ثم
وكان الفريق قد نجح في تعويض خسارته الأولى فيما يلتقي الفريقان في ثلاثة لقاءات خلال الأيام القادمة في إطار منافسات البطولة.
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