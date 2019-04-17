زياد فبركة يتوج ببرونزية الوثب العالي

توج اللاعب زياد فبركة بأولى ميدليات مصر في البطولة الأفريقية لألعاب القوى للناشئين التي تقام لألعاب القوى للناشئين التي تقامبكوت ديفوار. وحصل فبركه على الميدالية البرونزية في الوثب العالي بعد تخطيه حاجز 2.04 متر.

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