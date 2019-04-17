زياد فبركة يتوج ببرونزية الوثب العالي

توج اللاعب زياد فبركة بأولى ميدليات مصر في البطولة الأفريقيةلألعاب القوى للناشئين التي تقام
بكوت ديفوار.
وحصل فبركه على الميدالية البرونزية في الوثب العالي بعد تخطيه حاجز 2.04 متر.
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