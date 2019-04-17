الأهلي يلتقي الطلائع في دوري الطائرة

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مباراة هامة اليوم الأربعاء، أمام نظيره فريق طلائع الجيش في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ويسعى الفريق إلى الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز
وكان الفريق قد نجح في تحقيق فوزا مهما على حساب نظيره فريق القناة أمس ليواصل تقدمه نحو حصد اللقب بعد أن توج بلقبي كأس مصر وبطولة إفريقيا.
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