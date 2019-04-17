سيدات طائرة الأهلي يواجهن الشمس في قبل نهائي كأس مصر

يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي الشمس في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب في اطارمنافسات قبل نهائي كأس مصر.
وحققت طائرة سيدات النادي الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة ٣-٠ في
دور الثمانية لبطولة كأس مصر ،وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح سيدات الأهلي بتفوق تام وبفارق نقاط كبير حيث جاءت كالتالي : ٢٥ -٧ و ٢٥ -١٢ و ٢٥ - ١٤.
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