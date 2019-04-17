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سيدات طائرة الأهلي يواجهن الشمس في قبل نهائي كأس مصر

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يواجه فريق الكرة الطائرة سيدات بالأهلي الشمس في تمام الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على الصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب في اطار

منافسات قبل نهائي كأس مصر.‏

وحققت  طائرة سيدات النادي الأهلي الفوز على فريق سموحة بنتيجة ٣-٠ في

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دور الثمانية لبطولة كأس مصر ،وجاءت ‏نتيجة الأشواط الثلاثة لصالح سيدات الأهلي بتفوق تام وبفارق نقاط كبير حيث جاءت كالتالي : ٢٥ -٧ و ٢٥ -١٢ و ٢٥ - ‏‏١٤‏‎.‎
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