محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم 2019

دخل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم في عام 2019، بحسب مجلة «تايمز» الأمريكية الشهيرة.

وحرص المذيع البريطاني الشهير جون أوليفر، مقدم برنامج Last Week Tonight على قناة HBO، على تقديم محمد صلاح في المجلة، وقال عنه: «مو صلاح هو أفضل كإنسان عن كلاعب كرة

قدم، وهو أحد أفضل لاعبي الكرة في العالم. سيكون من الصعب أن تعثر على رياضي محترف في أي رياضة لم يتأثر بنجاحه ومكانته كـ(مو)، وهذا شئ رائع، لأنني لا استطيع تخيل نوع الضغط الذي يأتي مع كم الحب الذي يحظى به».

وأضاف: «(مو) هو رمز للمصريين ولأهل ليفربول وللمسلمين في عالم بأجمعه، ورغم ذلك دائمًا ما يبقى متواضعًا ورصين وخفيف الظل، لا يأخذ أي من ذلك بشكل جدي أكثر مما ينبغي».

وتابع: «كلاعب كرة قدم، يلعب باستمتاع، ودائمًا ما تسائلت كيف هو الشعور أن تلعب بشكل جيد مثله، ورؤية وجهه يضئ كلما فعل شيئًا رائعًا، ينتابك الشعور أنه بالضبط بحجم المرح الذي تريده أن يكون، أنا أحبه دون شك».