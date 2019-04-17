اتحاد الكرة يوضح حقيقة تأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز

كشف اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، عن حقيقة ماتردد، حول تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر لها مساء غدٍ الخميس باستاد بتروسبورت في التجمع

الخامس ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.وقال سويلم لـ "الوفد"، إن المباراة ستقام في موعدها ولا نية لتأجيلها كما تردد،موضحًا أن مسألة حضور الجماهير من عدمه في يد الجهات الأمنية هي من تحدد الموقف.والجدير بالذكر أن المباراة ستقام في تمام الثامنة مساء غدٍ الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الـ25 للدوري الممتاز.