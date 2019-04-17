رياضة | الزمالك يطمئن على فرجاني ساسي

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حرص مسؤولو نادى الزمالك على الاطمئنان على التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، عقب إجرائه عملية جراحية، صباح اليوم الأربعاء، فى تونس.

وأجرى مسؤولو النادى الأبيض اتصالًا هاتفيًا باللاعب والجهاز الطبى، الذى أجرى العملية الجراحية له، للتعرف على حالة اللاعب.

وكان ساسى قد تعرض للإصابة بشرخ فى عظمة الشظية بقدمه، فى مباراة الزمالك وحسنية أغادير المغربى، الأحد الماضى، فى إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.