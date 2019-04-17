رياضة | اتحاد الكرة يخطر الكاف بتحديد ملعب برج العرب لاستضافة مواجهة الهلال والنجم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يخطر الكاف بتحديد ملعب برج العرب لاستضافة مواجهة الهلال والنجم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، تعيين ملعب برج العرب بالإسكندرية، لمباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وقام مسؤولي الجبلاية، بإرسال ومخاطبة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، وإبلاغهم بإقامة المباراة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، يوم 23 من الشهر الجاري.

وينتظر الزمالك الفائز من الفريقين، لمواجهته بنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".