رياضة | بالأسماء.. 3 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 3 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير إسبانية إلى اقتراب 3 أسماء من لاعبي ريال مدريد من المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل التغييرات التي ستشهدها تشكيلة الفريق مع زين الدين زيدان.

وقال المقدم الاسباني جوسيب بيدريول (جوجونيس) عبر برنامجه، أن ثلاثي ريال مدريد وهم إيسكو ولوكاس فاسكيز، جاريث بيل على أبواب الخروج من ريال مدريد هذا الصيف.

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