رياضة | بالأسماء.. 3 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. 3 لاعبين خارج ريال مدريد في الصيف القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشارت تقارير إسبانية إلى اقتراب 3 أسماء من لاعبي ريال مدريد من المغادرة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل التغييرات التي ستشهدها تشكيلة الفريق مع زين الدين زيدان.
وقال المقدم الاسباني جوسيب بيدريول (جوجونيس) عبر برنامجه، أن ثلاثي ريال مدريد وهم إيسكو ولوكاس فاسكيز، جاريث بيل على أبواب الخروج من ريال مدريد هذا الصيف.
ويعاني الثلاثي من قلة المشاركة مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي سواء مع جولين لوبيتيجي أو سانتياجو سولاري ووصلت لإدارة الأبيض عدة عروض لضمهم من أندية انجليزية وأخرى إيطالية.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن اهتمام مانشستر يونايتد بالتعاقد مع جاريث بيل في الصيف بجانب وجود اهتمام إيطالي بضم إيسكو الذي تصدر المشهد في أزمات الفريق هذا الموسم بسبب اعتراضه على عدم المشاركة.
ويحتل نادي ريال مدريد حالياً المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 61 نقطة بعد خوض 32 مباراة.