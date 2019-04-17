رياضة | "الدح" هداف طنطا لـ"الخليج 365 الرياضي": هدفي الانضمام لمنتخب مصر.. وعانينا كثيرا من أجل الصعود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الدح" هداف طنطا لـ"الخليج 365 الرياضي": هدفي الانضمام لمنتخب مصر.. وعانينا كثيرا من أجل الصعود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعد من أبرز وأهم أنتاجات قطاع الناشئين بنادي طنطا، خلال المواسم الأخيرة، حيث بات واحدا من نجوم فريقه هذا الموسم، رغم صغر سنه، إلا أنه يتميز بموهبة ومهارات كبيرة، قادته إلي تصعيده للفريق الأول ليصبح هدافا ويساهم في صعود فريقه للدوري الممتاز، جذب إليه أنظار أندية القمة بالدوري المصري بالأخص بعد تألقه أمام بيراميدز في بطولة كأس مصر، أنه "عبدالرحمن الدح" ناشئ طنطا صاحب الموهبة الفذة، وهداف الفريق ب7 أهداف.

أجري الخليج 365 الرياضي حوار مع صاحب ال20 عاما ليتحدث فيه عن مستقبله، وتعليقه علي فرص طنطا في الأحتفاظ علي التواجد في الدوري العام، والعوامل التي ساعدت طنطا للصعود، والمعوقات التي واجهت الفريق، ودعم الجماهير، وغيرها من الملفات.

بدأ الدح في نادي طنطا منذ كان عمره 10 سنوات، وسبق وأن تم تصعيدي للفريق الأول من قبل عماد النحاس الموسم الماضي في الممتاز، ولكن لم يشارك في مباريات للفريق الأول حينها، وأيضًا أنضم لمعسكر منتخب 99 مع حمادة صدقي، ليشارك مع الفريق الأول تحت قيادة عبدالناصر محمد المدير الفني السابق لطنطا، ليبدأ رحلة تألقه مع الفريق الطنطاوي، ويتم الإعتماد عليه كعنصر أساسي في الفريق.

قال "الدح" في بداية حواره مع موقع الخليج 365 الرياضي، بأن الفريق عاني بشكل كبير للعودة في المنافسة، بداية منذ الهبوط للدرجة الثانية، ولكن مع توالي المباريات عادت الروح، وذكر بأن اللاعبين تجمعوا وأغلقوا علي نفسهم، للتركيز في الملعب فقط، وحتي يرجعوا ثقة كل لاعب في نفسه، وثقته في باقي زملاؤه، الأمر تطلب زيادة في الشغل والإجتهاد، حتي جاء التوفيق من عند الله عز وچل، بأننا نفوز والأندية المنافسة لنا تتلقي الهزيمة، وأول ما تصدرنا البطولة شعرنا بأن ده مكان طنطا الطبيعي، ولابد من المحاربة كل مباراة للوصول لهدفنا.

وعن أستمرار طنطا في بطولة الدوري الممتاز، أكد علي أن بنفس الروح والتعب والجهد الذي ظهر به اللاعبين هذا الموسم، صعب الهبوط مرة أخري.

Advertisements

وأشار إلي أن الذي ميز طنطا عن باقي الفرق، بإكتمال أركان منظومة الفريق، أول ركن هو "الإدارة" حيث أنها كانت توفر جميع أحتياجات الفريق ماديا ومعنويا، وثانيا هو "الجمهور" الذي كان خلف الفريق في كل وقت وفي أي مكان، وثالثا "الجهاز الفني" جهاز واعي وعلي قدر كبير من الإحترافية، من تعب وشغل قبل وبعد التمرين، وتقارير عن الفرق المنافسة وتعامل فني ونفسي علي قدر عالي، ورابعا "اللاعبين" الجميع علي قلب رجل واحد، واللاعبين جميعهاوتحب الخير وبتخاف وقافلين علي بعض، وقبل كل شئ هو توفيق ربنا.

وأكمل بأن طموحه الوصول منتخب مصر من بوابة طنطا، والإستمرار في الممتاز واللعب علي مركز، مشيرا إلا أن الإنتقال من عدمه ف يد الإدارة، وأنه تحت أمر النادي في أي وقت، لأن النادي صاحب الفضل بعد الله عز وچل في صناعة أسم "عبدالرحمن الدح".

حيث أنه أول موسم له مع الفريق الأول وحالفه التوفيق، وحقق أول أحلامه بأن يساهم ولو بجزء صغير في صعود ناديه وبيته للدوري الممتاز، وتابع "أحساس لم يوصف، والحمد لله علي توفيق ربنا وكرمه عليا سنة كانت مليئة بالنجاح من كل ناحية حققت فيها أكثر ما كنت بحلم بكثير ف أول موسم ليا فريق أول".

وفي نهاية الحوار وجه "الدح" الشكر لكل من وقف بجانبه ودعمه، حيث شكر كل اللاعبين الذين كانوا في ضهره مساندين وداعمين له، وقال "لولا اللاعبين مكنتش هوصل للي أنا وصلتله هذا الموسم" بعد توفيق ربنا.

وأيضا وجه الشكر للجهاز الفني السابق بقيادة عبدالناصر محمد، ومصطفي عسكر بسبب ما فعلوه معه بداية الموسم، والجهاز الفني الحالي بقيادة أيمن المزين، ومحمد عطية، لهم فضل كبير بعد ربنا ف كل الي وصلتله، وبالأخص وليد المحروقي الأب والأخ، علي كل ما فعله معي أيام الناشئين حتي الأن، ووجه الشكر لقطاع الناشئين بالكامل مدربين ورئيس قطاع بقيادى علاء صابر ومحمد الصاوي، واللاعبين زملائي، كما أتوجه بالشكر لحماصة الباجوري الذي يدعمني منذ كان عمري 7 أعوام حتي الأن.